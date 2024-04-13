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    Президент «Лацио»: Альберто рассчитывал на продление прошлым летом, а теперь внезапно захотел уйти

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    Президент «Лацио» Клаудио Лотито высказался о том, что полузащитник команды Луис Альберто хочет покинул клуб.

    Луис Альберто
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    Луис Альберто

    «Видимо, он хочет уйти бесплатно. Но нет: если он хочет уйти, то должен найти команду, готовую его купить. Мы не выбрасываем деньги в окно. Правила есть правила, нужно соблюдать, как гражданские, так и уголовные законы.

    Он рассчитывал на продление прошлым летом и является вторым самым высокооплачиваемым игроком в "Лацио". Теперь он внезапно выходит с подобным заявлением», — приводит слова Лотито журналист Николо Скира.

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    • Ранее Альберто заявил, что готов отказаться от всей своей зарплаты и покинуть «Лацио». В нынешнем сезоне полузащитник команды провел 29 матчей в Серии А, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

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