Президент «Лацио»: Альберто рассчитывал на продление прошлым летом, а теперь внезапно захотел уйти

Президентвысказался о том, что полузащитник командыхочет покинул клуб.

«Видимо, он хочет уйти бесплатно. Но нет: если он хочет уйти, то должен найти команду, готовую его купить. Мы не выбрасываем деньги в окно. Правила есть правила, нужно соблюдать, как гражданские, так и уголовные законы.

Он рассчитывал на продление прошлым летом и является вторым самым высокооплачиваемым игроком в "Лацио". Теперь он внезапно выходит с подобным заявлением», — приводит слова Лотито журналист Николо Скира.

Ранее Альберто заявил, что готов отказаться от всей своей зарплаты и покинуть «Лацио». В нынешнем сезоне полузащитник команды провел 29 матчей в Серии А, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.