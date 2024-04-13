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    Игнашевич: Мы не ожидали, что счет будет таким разгромным

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    Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итог матча против «Ахмата» (7:1).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Конечно, мы не ожидали, что счет будет таким разгромным. Несмотря на счет, "Ахмат" является хорошей командой. Мы желаем грозненцам с честью выйти из этой непростой ситуации.

    Что касается игры, то ребята показали тот потенциал, которым обладают.

    Концентрация очень важна, даже если ты выигрываешь. Когда ты ведешь крупно, всегда есть соблазн потерять концентрацию. Мне не нравилось, когда у нас были глупые технические ошибки.

    Мы достаточно надежно оборонялись по ходу всего матча, поэтому практически не делали замен. "Ахмат" хорошая команда, они здорово играют дома. То, что мы пропустили, это неприятно, но мы надежно оборонялись и смогли что‑то противопоставить сопернику в быстрых контратаках во втором тайме», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Балтика» смогла набрать 20 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» также 20 пунктов и 14-я строчка.

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