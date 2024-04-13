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    «Химки» сенсационно уступили «Шиннику»

    «Химки» — «Шинник»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 27-го тура Первой лиги «Химки» дома проиграли «Шиннику» со счетом 0:1.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    Автором единственного в матче гола стал нападающий «Шинника» Игорь Андреев, отличившийся на 64-й минуте игры.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Шинник 0:1
    Гол: 0:1 Игорь Андреев (64') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Gogoua A., Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V. Предупреждения: Gogoua A. (30'), Сергей Терехов (45'), Петар Голубович (55')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Химки» с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Шинник» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место.

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