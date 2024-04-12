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    Рахимов: Очень важно после падения встать и идти дальше

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил поражение команды в поединке с «Оренбургом» (0:3).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Удалось ли уже провести разбор и на что делаем акцент? Удалось провести разбор, и сразу об этом на следующий день мы поговорили, показали много ситуаций, когда нам нужно было в каких-то моментах действовать по-другому. Такие игры случаются, я не думаю, что у нас у всех все 365 дней в году хорошие. Не бывает такого. Здесь очень важно после падения встать и идти дальше», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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