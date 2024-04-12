ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Клопп о перестановках в составе: Если вы хотите быть на высоте в остатке сезона, ротация необходима

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Аталанта
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о 6-и изменениях в составе команды в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Когда проигрываешь, логично, что в твоих решениях будут сомневаться. Я понимаю это. Но у меня были причины поступить так, и я бы сделал это снова. Если вы хотите быть на высоте в остатке сезона, ротация необходима. Вот и всё.

    Я несу ответственность за этот результат в первую очередь, я знаю это, но, вероятно, я принял бы такое же решение, если бы была возможность всё переиграть», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

  • Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром мерсисайдской команды в первом четвертьфинале Лиги Европы
  • Сегодня

    • Ответная игра между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18-го апреля в Бергамо (Италия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» будет настроен серьезно
  • «Лацио» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лестер» удержит лидирующую позицию
  • «Плимут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры