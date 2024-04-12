Клопп о перестановках в составе: Если вы хотите быть на высоте в остатке сезона, ротация необходима

Главный тренервысказался о 6-и изменениях в составе команды в матче 1/4 финала Лиги Европы против(0:3).

«Когда проигрываешь, логично, что в твоих решениях будут сомневаться. Я понимаю это. Но у меня были причины поступить так, и я бы сделал это снова. Если вы хотите быть на высоте в остатке сезона, ротация необходима. Вот и всё.

Я несу ответственность за этот результат в первую очередь, я знаю это, но, вероятно, я принял бы такое же решение, если бы была возможность всё переиграть», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ответная игра между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18-го апреля в Бергамо (Италия).