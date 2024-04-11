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    Лунев: Честно говоря, я до сих пор не отошел от событий в «Крокус Сити Холле»

    Футбол Сборная России Футбол России Карабах
    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, что должен был сыграть за сборную России в товарищеском матче с Парагваем.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    Матч Россия — Парагвай был отменен после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Конечно, хотелось сыграть за сборную, тем более при своих болельщиках. Все видели, какая потрясающая атмосфера была на матче с Сербией.

    Уверен, то же самое было бы и в игре с Парагваем на том же стадионе. Но понятно, что в связи со случившейся трагедией это всё уже было неактуально. Так что я даже не рассуждаю об этом.

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    • К сожалению, получилось так, что не это главным было в те дни. Я, честно говоря, и сейчас не до конца морально отошел от случившегося, а уж тогда всем было не до футбола», — сказал Лунев «Известиям».

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