Лунев: Честно говоря, я до сих пор не отошел от событий в «Крокус Сити Холле»

Вратарь «Карабаха»высказался о том, что должен был сыграть за сборнуюв товарищеском матче с

Матч Россия — Парагвай был отменен после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Конечно, хотелось сыграть за сборную, тем более при своих болельщиках. Все видели, какая потрясающая атмосфера была на матче с Сербией.

Уверен, то же самое было бы и в игре с Парагваем на том же стадионе. Но понятно, что в связи со случившейся трагедией это всё уже было неактуально. Так что я даже не рассуждаю об этом.

К сожалению, получилось так, что не это главным было в те дни. Я, честно говоря, и сейчас не до конца морально отошел от случившегося, а уж тогда всем было не до футбола», — сказал Лунев «Известиям».