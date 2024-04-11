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    Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс вылезти из зоны вылета

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    Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Сочи» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    «С Морено "Сочи" еще не проигрывал? Не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков. Хотя отставание от переходной зоны не такое большое — всего пять очков. В любом случае играть нужно до конца, а там видно будет. Сейчас "Сочи" предстоит знаковая игра — со "Спартаком". Если выиграют, появится шанс вылезти.

    Дальше у "Сочи" соперники посильнее? Правильно. Но "Урал", "Ахмат" — тоже там, борются за выживание. Эти игры для "Сочи" будут ещё сложнее, чем с лидерами. Я по себе это знаю — работал в похожих ситуациях. Соперники не будут играть в красивый футбол — они будут биться за результат», — сказал Ледяхов Чемпионату.

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    • Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках 24-го тура РПЛ состоится 13-го апреля в 14:00 мск. Южане занимают 16-е место в таблице чемпионата России с 15-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 5 баллов. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).

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