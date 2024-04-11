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    Гризманн: Голеностоп? Все хорошо

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    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Мы победили, и это главное. Неважно, какой была концовка. Жаль, что пропустили гол и закончили матч с ощущением, что нас придавливают к нашим воротам. Но главное, что мы все же выиграли этот матч. Теперь мы должны отправиться на ответную игру в Дортмунд и завершить начатое.

    Голеностоп? Все хорошо, все хорошо. Мне требуется пройти лечение, а затем как следует отдохнуть. Мне помогают лучшие физиотерапевты Европы. Они сделают все возможное, чтобы я восстановился и как следует подготовился к важнейшей субботней игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

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    Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 мск.

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