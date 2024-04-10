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    «Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч со «Спартаком» в обмен на оформление Fan ID

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    «Зенит» предлагает бесплатные билеты на матч Кубка России со «Спартаком» за оформление Fan ID.

    Болельщики «Зенита»
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    Болельщики «Зенита»

    «Оформите карту болельщика и получите бесплатный билет на матч со "Спартаком"! Сине-бело-голубые объявляют о невероятной акции, которая пройдет в Петербурге 14 апреля. Для получения бесплатного билета на кубковый матч с принципиальным соперником необходимо в ближайшее воскресенье оформить карту болельщика в специальном центре, расположенном у Газпром Арены», — сказано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

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    • Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в среду, 17 апреля, в Санкт-Петербурге.

    Напомним, Fan ID не нужен для посещения матчей Кубка России.

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