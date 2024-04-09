Бывший агент Чалова: Гинер всегда знает, что делает

Федор Чалов Фото: globallookpress.com
«Не знаю, куда в дальнейшем Федор сможет перебраться. Пока нет никаких вариантов в Европе. Как и говорил ранее: никуда он не уедет, останется в ЦСКА. На данный момент его уровень не соответствует тому, чтобы играть в Европе.
"Зенит" его не возьмет. Куда еще уходить? Пока не могу понять, с каким смыслом его продлили на полгода. Но Евгений Леннорович Гинер всегда знает, что делает», — сказал Панченко «СЭ».
Новый контракт 25-летнего Федора Чалова действует до конца сезона-2024/25. Он воспитанник ЦСКА, в основном составе дебютировал в 2016 году. Всего за «армейцев» сыграл 251 игру, забил 85 мячей.