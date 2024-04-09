Бояринцев: Без Промеса «Спартак» не тот, а Зиньковский сейчас потерялся

Бывший полузащитник московского «Спартака»поделился своими впечатлениями от игры своего бывшего клуба.

«Мне кажется, что где‑то потерялся Зиньковский, пропала его эффективность. В осенней части он очень помогал в атаке. Практически нет фланговых передач, поэтому не видно Соболева. Это игрок, которого надо кормить передачами с фланга, чтобы он был заметен на поле. Как нападающий в игре с "Динамо" Саша здорово отработал в двух эпизодах на добивании.

Появление Зобнина справа в защите говорит о том, что у "Спартака" есть кадровые проблемы. Если от Хлусевича ещё можно ждать фланговых передач, то от Зобнина нельзя — это вообще не его позиция. Что бы ни говорили, но "Спартаку" не хватает Промеса.

Он разноплановый игрок и мог решить эпизод индивидуальными действиями, — цитирует Бояринцев "Чемпионат".

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В 23-м туре "Спартак" победил в московском дерби "Динамо" со счетом 2:1. Дублем в этой встрече отметился Александр Соболев.