Вернер заявил о желании остаться в «Тоттенхэме»

Тимо Вернер Фото: globallookpress.com
Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе из «Лейпцига» на правах аренды. После завершения сезона у лондонского клуба будет возможность выкупить немецкого футболиста за 17 миллионов евро.
«Я просто наслаждаюсь этим временем. Играть в этой команде на таком замечательном стадионе — одно удовольствие. Мне здесь нравится», — приводит слова немецкого футболиста журналист Фабрицио Романо.
Вернер провел в текущем чемпионате Англии 11 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Вернера в 17 миллионов евро.