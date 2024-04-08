Вернер заявил о желании остаться в «Тоттенхэме»

Нападающийсообщил, что надеется подписать полноценный контракт с

Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе из «Лейпцига» на правах аренды. После завершения сезона у лондонского клуба будет возможность выкупить немецкого футболиста за 17 миллионов евро.

«Я просто наслаждаюсь этим временем. Играть в этой команде на таком замечательном стадионе — одно удовольствие. Мне здесь нравится», — приводит слова немецкого футболиста журналист Фабрицио Романо.

Вернер провел в текущем чемпионате Англии 11 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Вернера в 17 миллионов евро.