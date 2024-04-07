«Нефтехимик» одолел «СКА-Хабаровск», а «Сокол» сыграл вничью с «Родиной»

Обзор матчей 26-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Нефтехимик» одолел «СКА-Хабаровск» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник нижнекамцев Данила Емельянов на 13-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Нефтехимик 0:1 Гол: 0:1 Данила Емельянов (13') СКА-Хабаровск: Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов, Sugrobov V., Begun D., Nikitin K. Нефтехимик: Алексей Бердников, Алексей Герасимов, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Максим Петров, Константин Шильцов, Денис Талалай, Sitdikov M. Предупреждения: Ражаб Магомедов (35'), Алексей Бердников (51'), Денис Талалай (90+3')

После этого матча «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 37-ю очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на 10-й позиции (31 балл).

Прогнозы на ФНЛ

В параллельном матче «Сокол» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» (1:1).

В составе гостей 1 гол забил Александр Клещенко на 54-й минуте. «Соколу» удалось сравнять счет на 74-й минуте благодаря голу Артема Максименко.

Футбол. Россия. ФНЛ Сокол — Родина 1:1 Голы: 0:1 Александр Клещенко (54'), 1:1 Александр Максименко (74') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Николай Толстопятов, Владлен Бабаев, Михаил Мальцев, Дмитрий Сасин, Zabelin P. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Марсиньо, Амур Калмыков, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Предупреждения: Марсиньо (20'), Zabelin P. (28'), Александр Клещенко (37'), Orinho (41'), Аслан Дудиев (64'), Михаил Мальцев (82')

«Сокол» занимает 16-ю строчку в Первой лиге с 25-ю очками в активе. «Родина» — на 4-й позиции (41 балл).