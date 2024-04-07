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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы на матч 32-го тура английской Премьер-лиги.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Камбвал, Ван-Биссака, Гарначо, Майну, Фернандеш, Каземиро, Хейлунн, Рашфорд.

    «Ливерпуль»: Келлехер, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Макаллистер, Собослаи, Эндо, Салах, Нуньес, Диас.

  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Онлайн
  • Онлайн-трансляция центрального матча 32-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»
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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 7-го апреля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 2-й позиции (70 баллов).

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