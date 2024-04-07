«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Магуайр, Камбвал, Ван-Биссака, Гарначо, Майну, Фернандеш, Каземиро, Хейлунн, Рашфорд.

«Ливерпуль»: Келлехер, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Брэдли, Макаллистер, Собослаи, Эндо, Салах, Нуньес, Диас.

Матч между этими командами состоится сегодня, 7-го апреля в 17:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 2-й позиции (70 баллов).