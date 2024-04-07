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    Игнашевич: Могли сравнять счет при определенном везении, но закономерная победа «Зенита»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча против «Зенита» (0:1).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Счет минимальный, 0:1 проиграли. Были у нас полумоменты, подходы, стандарты были опасные. Могли сравнять счет при определенном везении, но закономерная победа "Зенита". Сергея Богдановича поздравляю с победой.

    Мы дважды поменяли схему во втором тайме. Оставили на поле Лисаковича, который может решить эпизод, выпустили также Кузьмина, который может решить эпизод. К сожалению, Энрикс не попал в игру, на мой взгляд. Таким, хирургическим решением пришлось поменять нам игрока», — цитирует Игнашевича «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 44 очками. «Балтика» (17) на 15-м месте.

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