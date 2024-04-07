«Черноморец» — «Кубань»: счет матча 3:0, обзор голов

на своем поле одолел(3:0) в матче 26-го тура российской Первой лиги.

Первый гол у хозяев забил Юрий Будагян на 22-й минуте. Затем на 62-й минуте Антон Антонов успешно реализовал пенальти. Уже на 73-й минуте Мераби Уридия сделал счет разгромным — 3:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Кубань 3:0 Голы: 0:1 Антон Миранчук (пенальти) (21'), 0:2 Сергей Пиняев (58') Черноморец: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Владимир Ильин, Ghandri N. Кубань: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Лукас Фассон, Евгений Морозов, Илья Самошников, Максим Ненахов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Тимур Сулейманов Предупреждение: Антон Швец (17') Удаление: Дарко Тодорович (19')

После этого матча «Черноморец» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 30-ю очками в активе. «Кубань» — на 17-й позиции (22 балла).