Осинькин: На 90% останемся без стыковых матчей

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Мы понимаем силу соперника. В последних турах команда хозяев была очень организованной. В прошлом туре они смогли разрушить все идеи "Спартака".

Сегодня я не хочу говорить что‑то в негативном ключе. Есть 8–10 команд, которые ждут, когда они наберут 32–33 очка. В том году нам хватило 32 очка, чтобы остаться без стыковых матчей, и это было очень непросто. Сейчас мы уже набрали 33 очка и на 90% останемся без стыковых матчей. Я ребятам сказал: "Обнуляемся и смотрим только вперед". Надеюсь, мы уже не будем смотреть в таблице вниз. Можем играть для себя и постараемся быть как можно выше в таблице», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).