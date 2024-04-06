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    Спортдиректор «Крыльев»: Очень важная победа, с «Уралом» никому не бывает просто

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Очень сложный матч. "Урал" — крепкая команда. Они играли дома при своих болельщиках. Естественно, никакой результат, кроме победы, "Урал" не устраивал. Хорошо, что мы первые повели в счёте, а также смогли реализовать свои моменты.

    Пенальти в ворота "Урала" и красная карточка их игрока — сто процентные. Мы очень рады результату, очень важная победа. С "Уралом" никому не бывает просто, особенно дома. "Урал" — хорошая команда, хорошую работу проводит тренерский штаб. Хочется поздравить наших болельщиков и нашу команду, что сегодня заработали такие трудовые три очка.

    Наша задача и перед чемпионатом, и сейчас — добиваться положительного результата в каждой игре. В каждом матче будем настраиваться на победу!» — сказал Корниленко Чемпионату.

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    • После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. В следующем матче самарцы сыграют против «Рубина» 14-го апреля.

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