Гранат: «Динамо» сейчас — более слаженная команда

Бывший защитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между

«Обязательно буду смотреть дерби со "Спартаком", и главное ожидание от игры — это победа "Динамо". Еще в прошлом туре команда могла подняться на первую строчку, но упустила этот шанс с треском. На самом деле, завтрашний матч со "Спартаком" — это шанс для бело-голубых реабилитироваться перед болельщиками за поражение с "Ростовом".

Если же сравнивать "Спартак" и "Динамо", то бело-голубые — более слаженная и тренерская команда. Сейчас в "Спартаке" происходит какая-то чехарда: что в составе, что в самом клубе», — сказал Гранат «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» начнется 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в 19:30 мск.

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, с 38 очками в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.