ПерерывКристал Пэлас — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
    Все новости спорта

    Гранат: «Динамо» сейчас — более слаженная команда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Спартак
    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    Владимир Гранат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Гранат

    «Обязательно буду смотреть дерби со "Спартаком", и главное ожидание от игры — это победа "Динамо". Еще в прошлом туре команда могла подняться на первую строчку, но упустила этот шанс с треском. На самом деле, завтрашний матч со "Спартаком" — это шанс для бело-голубых реабилитироваться перед болельщиками за поражение с "Ростовом".

    Если же сравнивать "Спартак" и "Динамо", то бело-голубые — более слаженная и тренерская команда. Сейчас в "Спартаке" происходит какая-то чехарда: что в составе, что в самом клубе», — сказал Гранат «СЭ».

    Матч «Динамо» — «Спартак» начнется 7 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в 19:30 мск.

    «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, с 38 очками в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сделает еще один шаг к финалу?
  • «Трактор» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ман Сити» потеряет очки на поле «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команда Юрана доставит много проблем «быкам»
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры