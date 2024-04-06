«Акрон» победил «Торпедо», «Ленинградец» упустил победу с «Аланией»

Никита Глушков («Акрон») Фото: globallookpress.com
Тольяттинский «Акрон» победил московское «Торпедо» со счетом 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте счет открыл центральный защитник гостей Андрей Иванков.
«Акрон» ответил забитыми мячами в исполнении Константина Савичева на 19-й минуте и Никиты Глушкова на 37-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Торпедо 2:1
Голы: 0:1 Ivankov A. (9'), 1:1 Константин Савичев (19'), 2:1 Никита Глушков (37') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Роман Тугарев, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Боян Роганович (42'), Andjelkovic N. (48')
В параллельном матче «Ленинградец» и «Алания» завершили встречу вничью со счетом 3:3.
Причем, по ходу встречи соперники поочередно выходили вперед, а свой третий мяч «Алания» забила на 90+2 минуте.
В составе «Ленинградца» отличились Николай Бачинский, Михаил Горелишвили, Евгений Суханов.
За «Аланию» забивали Ибрагим Цаллагов, Тарас Гаглоев (первый гол в Первой лиге), Николай Гиоргибиани.
Футбол. Россия. ФНЛ
Ленинградец — Алания 3:3
Голы: 0:1 Ибрагим Цаллагов (2'), 1:1 Bachinski M. (10'), 1:2 Gagloev T. (51'), 2:2 Gorelishvili M. (пенальти) (81'), 3:2 Sukhanov E. (пенальти) (86'), 3:3 Николай Гиоргобиани (пенальти) (90+2') Ленинградец: Никита Калугин, Андрей Хитяев, Владислав Волков, Алексей Яковлев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorelishvili M., Shepelev V., Sukhanov E., Zhironkin V. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Давид Караев