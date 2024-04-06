ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России
  • 18:43
    • «Байер» минимально одолел «Унион»
  • 18:34
    • «Краснодар» «перестрелял» «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ
  • 18:28
    • «Бавария», выигрывая по ходу матча 2:0, уступила «Хайденхайму»
  • 17:57
    • «Милан» разгромил «Лечче»
  • 16:55
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    «Акрон» победил «Торпедо», «Ленинградец» упустил победу с «Аланией»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Акрон Торпедо Ленинградец Алания
    Подошли к концу две встречи 26-го тура Первой лиги.

    Никита Глушков («Акрон»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Глушков («Акрон»)

    Тольяттинский «Акрон» победил московское «Торпедо» со счетом 2:1.

    Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте счет открыл центральный защитник гостей Андрей Иванков.

    «Акрон» ответил забитыми мячами в исполнении Константина Савичева на 19-й минуте и Никиты Глушкова на 37-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Торпедо 2:1
    Голы: 0:1 Ivankov A. (9'), 1:1 Константин Савичев (19'), 2:1 Никита Глушков (37') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Роман Тугарев, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Боян Роганович (42'), Andjelkovic N. (48')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче «Ленинградец» и «Алания» завершили встречу вничью со счетом 3:3.

    Причем, по ходу встречи соперники поочередно выходили вперед, а свой третий мяч «Алания» забила на 90+2 минуте.

    В составе «Ленинградца» отличились Николай Бачинский, Михаил Горелишвили, Евгений Суханов.

    За «Аланию» забивали Ибрагим Цаллагов, Тарас Гаглоев (первый гол в Первой лиге), Николай Гиоргибиани.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Алания 3:3
    Голы: 0:1 Ибрагим Цаллагов (2'), 1:1 Bachinski M. (10'), 1:2 Gagloev T. (51'), 2:2 Gorelishvili M. (пенальти) (81'), 3:2 Sukhanov E. (пенальти) (86'), 3:3 Николай Гиоргобиани (пенальти) (90+2') Ленинградец: Никита Калугин, Андрей Хитяев, Владислав Волков, Алексей Яковлев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorelishvili M., Shepelev V., Sukhanov E., Zhironkin V. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Давид Караев
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» выиграть на поле «Брайтона»?
  • «Брайтон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • За кем останется римское дерби?
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Голевой обмен заказывали?!
  • «Атлетик» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Кулкай
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры