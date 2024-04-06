Аллегри: Мы должны думать не об отставании от «Интера», а о выходе в Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне.

«Важны цифры, чемпионат показывает реальный уровень команд. На данный момент мы отстаем от "Интера" на 20 очков. Мы не должны думать об этих 20 очках, но мы должны думать о тех, которые нам нужны для выхода в Лигу чемпионов.

Победы заставляют смотреть на все по-другому. Это был другой турнир, и это был только первый матч, но теперь у нас есть 20 дней, чтобы полностью погрузиться в чемпионат и укрепить наши позиции.

Завтра нам нужен результат. У нас впереди восемь матчей в чемпионате, мы должны набрать очки, чтобы достичь главной цели — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.