Аллегри: Мы должны думать не об отставании от «Интера», а о выходе в Лигу чемпионов

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Важны цифры, чемпионат показывает реальный уровень команд. На данный момент мы отстаем от "Интера" на 20 очков. Мы не должны думать об этих 20 очках, но мы должны думать о тех, которые нам нужны для выхода в Лигу чемпионов.
Победы заставляют смотреть на все по-другому. Это был другой турнир, и это был только первый матч, но теперь у нас есть 20 дней, чтобы полностью погрузиться в чемпионат и укрепить наши позиции.
Завтра нам нужен результат. У нас впереди восемь матчей в чемпионате, мы должны набрать очки, чтобы достичь главной цели — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.