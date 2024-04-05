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    Сергеев: В чемпионате свои очки уже теряли, больше такого лучше не допускать

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем матче против «Балтики» в чемпионате России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Сейчас все игры очень важны. В Кубке тоже наступает решающая стадия. В чемпионате же свои очки уже теряли, больше такого лучше не допускать. "Балтике", в свою очередь, тоже очень нужны баллы в ее борьбе за выживание. Поэтому игра окажется очень не простой. Уже третья на неделе.

    В такой ситуации очень важна роль нашего 12‑го игрока — болельщиков "Зенита". Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку в Москве на игре со "Спартаком". Благодаря ей на поле еще больше эмоций добавлялось. Теперь, конечно, ждем как можно больше болельщиков в воскресенье на игре с "Балтикой". Чтобы они в том числе гнали нас вперед — ведь с этим матчем наступает по сути решающая стадия чемпионата. Надеюсь, трибуны постараются нам помочь, а мы сделаем все, чтобы порадовать их результатом», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

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    Игра «Зенит» — «Балтика» состоится 7 апреля в «Санкт‑Петербурге и начнется в 16:30 мск.

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