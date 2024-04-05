Защитник «Факела» Магаль о предстоящей игре с ЦСКА: Нас ждет очень интересный матч

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура российской Премьер-лиги с

«Уверен, что нас ждёт очень интересный матч. ЦСКА, пожалуй, одна из самых организованных команд чемпионата, с четко выстроенной структурой игры. При этом мы настроены максимально серьёзно.

Каждая игра имеет для нас огромное значение. И мы сделаем всё возможное, чтобы болельщики остались довольны увиденным на футбольном поле», — приводит слова Магаля пресс-служба клуба.

Матч между ЦСКА и «Факелом» состоится 7-го апреля в 14:00 мск. После 21-го тура вороженская команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции (33 балла).