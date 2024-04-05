Президент «Урала»: «Ростов» — наши друзья. Всегда рады соперничать с ними

Президентвысказался о результатах жеребьевки первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, где в соперники его команде выпал

«Мы с "Ростовом" постоянно играем по три-четыре раза в год. И в групповом этапе Кубка России играем, и в чемпионате. Так что привыкли к ним, равно как и они к нам (смеется). Очень рады, что лишний раз увидим "Ростов" в Екатеринбурге. Они два раза сейчас к нам приедут.

"Ростов" — наши друзья. Всегда рады соперничать с ними. На игровом поле будем соперниками. Чем чаще мы встречаемся с командой Карпина и руководством "Ростова", тем больше нам это нравится», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 16–18 апреля. Победители этих пар в следующей стадии сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.