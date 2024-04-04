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    «Ахмат» расстался с Ромащенко

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    Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата».

    Мирослав Ромащенко
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    Мирослав Ромащенко

    50-летний наставник решил уйти после поражения в четвертьфинале Пути регионов Кубка России от «Оренбурга» (0:1). «Ахмат» не стал удерживать Ромащенко и принял его отставку.

    «Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с "Локомотивом", будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы грозненцев.

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    Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» в августе 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 23 матча, одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    Напомним, несколько дней назад появилась информация, что клуб может возглавить бывший игрок «Ахмата», а ныне тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

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