«Ахмат» расстался с Ромащенко

50-летний наставник решил уйти после поражения в четвертьфинале Пути регионов Кубка России от «Оренбурга» (0:1). «Ахмат» не стал удерживать Ромащенко и принял его отставку.
«Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящей игре с "Локомотивом", будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы грозненцев.
Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» в августе 2023 года. Под его руководством клуб сыграл 23 матча, одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.
Напомним, несколько дней назад появилась информация, что клуб может возглавить бывший игрок «Ахмата», а ныне тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.