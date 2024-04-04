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    Феликс: Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел свое решение

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    Полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс хочет, чтобы главный тренер «сине-гранатовых» Хави остался на посту главного тренера клуба.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение. У него отличные идеи, и он очень молодой тренер.

    Люди в "Барселоне" его очень любят. Здесь собрались отличные игроки, в этом клубе конкуренция очень высока», — приводит слова Феликса Jijantes FC.

    Напомним, что Феликс выступает за «Барселону» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Игрок принадлежит мадридскому «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча в Примере, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

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