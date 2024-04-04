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    Ещенко: «Зенит» может продать Педро за 60 млн евро, если не больше

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    Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о бразильском нападающем «Зенита» Педро.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    Вчера, 3 апреля, 18-летний Педро оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1.

    «Педро 18 лет, а он уже так играет во взрослый футбол: умно и не жадничает. Посмотрите, как он назад бежит и отрабатывает. Хотя бразильцы любят бегать только вперёд.

    Его могут продать за € 60 млн, если не больше. Сейчас индивидуально сильный футболист это тот, кто один в один может обыграть, а ещё и в защите помогает», — сказал Ещенко «Чемпионату».

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