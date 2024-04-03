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    Сон Хын Мин о 400 матчей за «Тоттенхэм»: Это особенная отметка, вызывающая чувство гордости

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился эмоциями после матча АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1), который стал 400-м для форварда в составе «шпор».

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    «400 матчей в нашем клубе — это действительно особенная отметка, вызывающая чувство гордости у меня и у моей семьи. Вчерашний вечер дал не тот результат, которого мы хотели, но, оглядываясь на время, проведенное со всеми вами, я испытываю чувство радости и гордости.

    Я так благодарен вам за то, что Лондон стал моим вторым домом», — написал Сон в своих социальных сетях.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел 28 матчей за «Тоттенхэм», забил 15 голов и сделал 8 голевых передач. После 31-го тура в АПЛ «шпоры» занимают 5-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

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