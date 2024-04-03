Галактионов рассказал, когда Дзюба вернется в состав «Локомотива»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к "Ахмату", надеемся на его возвращение.
По Дзюбе тоже надежда на "Ахмат" есть, но не такая, как с Наиром.
Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернемся в Москву», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 3 апреля в Екатеринбурге, начало — в 16:00 мск. Встреча «железнодорожников» с «Ахматом» состоится 7 апреля в Грозном.