Галактионов рассказал, когда Дзюба вернется в состав «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»рассказал, почемупропустят матч с «Уралом» в Кубке России.

«У всех разные повреждения, разные сроки восстановления. Тикнизян точно готовится к "Ахмату", надеемся на его возвращение.

По Дзюбе тоже надежда на "Ахмат" есть, но не такая, как с Наиром.

Что касается Баринова, то он получил повреждение накануне вылета в Екатеринбург. По нему ясность настанет только после того, как вернемся в Москву», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 3 апреля в Екатеринбурге, начало — в 16:00 мск. Встреча «железнодорожников» с «Ахматом» состоится 7 апреля в Грозном.