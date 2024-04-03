2-й таймСпартак — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» — «Зенит». Онлайн
  • 20:18
    • Гол Давилы принес ЦСКА победу над «Балтикой» в Кубке России
  • 20:06
    • Галактионов хочет уйти из «Локомотива». Его могут заменить Николич или Черчесов
  • 19:31
    • «Металлург» победил «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Фенербахче» больше не будет участвовать в Кубке Турции

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Турецкий «Фенербахче» сделал официальное заявление на своем сайте.

    «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фенербахче»

    «В результате голосования правлению клуба были предоставлены решения по четырём вопросам:

    1) Матч Суперкубка 2023 года должен быть перенесён на подходящую дату, на него должен быть назначен иностранный судья. В противном случае мы не сыграем матч или сыграем с командой U19.

    2) Со следующего сезона мы не будем участвовать в Кубке Турции в течение двух лет или будем выставлять команду U19.

    3) Независимо от решений, которые будут приняты относительно нашей футбольной деятельности в Турции, определить необходимую дорожную карту и реализовать структурирование нашего зарубежного футбола.

    4) Обратиться в соответствующие коллегии УЕФА и ФИФА для принятия необходимых мер», — говорится в заявлении.

    Ранее была информация, что «Фенербахче» вовсе может поменять чемпионата из-за того, что болельщики «Трабзонспора» напали на футболистов их команды во время матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Олег Попов деклассирует Стива Моури?
  • Моури — Попов. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Иванов и Белостенный покажут самый скучный бой вечера?
  • Иванов — Белостенный. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.57
  • Прогноз на матч Моури — Попов
  • Бои
  • Послезавтра в 03:45
    •  1.52
  • Прогноз на матч Иванов — Белостенный
  • Бои
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гольцов — Васселл
  • Бои
  • Послезавтра в 06:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Делия — Молдавский
  • Бои
  • Послезавтра в 06:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  5.17
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры