«Фенербахче» больше не будет участвовать в Кубке Турции

Турецкийсделал официальное заявление на своем сайте.

«В результате голосования правлению клуба были предоставлены решения по четырём вопросам:

1) Матч Суперкубка 2023 года должен быть перенесён на подходящую дату, на него должен быть назначен иностранный судья. В противном случае мы не сыграем матч или сыграем с командой U19.

2) Со следующего сезона мы не будем участвовать в Кубке Турции в течение двух лет или будем выставлять команду U19.

3) Независимо от решений, которые будут приняты относительно нашей футбольной деятельности в Турции, определить необходимую дорожную карту и реализовать структурирование нашего зарубежного футбола.

4) Обратиться в соответствующие коллегии УЕФА и ФИФА для принятия необходимых мер», — говорится в заявлении.

Ранее была информация, что «Фенербахче» вовсе может поменять чемпионата из-за того, что болельщики «Трабзонспора» напали на футболистов их команды во время матча.