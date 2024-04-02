Влут: Я счастлив вернуться на поле спустя 10-11 месяцев

Полузащитникподелился эмоциями после возвращения на поле. Футболист проходил восстановления после тяжелой травмы.

«У меня прекрасные эмоции от того, что я вернулся на поле спустя 10-11 месяцев, я счастлив.

Мы набрали очки. Я бы хотел сделать комплимент команде, мы бились все вместе, были одной командой, что и требовалось. Набрать очки в матче со "Спартаком" — это хорошо для любой команды», — сказал Влут ТАСС.

Напомним, что полузащитник вышел на поле на 86-й минуте матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0), это было его 1-я игра в нынешнем сезоне.

«Урал» занимает 13-е место в таблице чемпионата России с 20-ю очками в активе.