Карпукас: Я бы себя оставил на позиции шестерки-опорника

Полузащитникрассказал, на какой позиции хотел бы выступать на футбольном поле.

«Я бы себя оставил на позиции шестёрки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества. Я не могу повыше взрываться, открываться. Я увереннее, когда я чуть-чуть пониже, у меня там другая работа.

У меня неплоха развита скоростная выносливость, а на позиции опорника я могу достаточно побегать», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале Россия 24.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник «железнодорожников» провел 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.