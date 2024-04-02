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    Карпукас: Я бы себя оставил на позиции шестерки-опорника

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    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, на какой позиции хотел бы выступать на футбольном поле.

    Артем Карпукас
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    Артем Карпукас

    «Я бы себя оставил на позиции шестёрки-опорника, потому что у меня не самые большие взрывные качества. Я не могу повыше взрываться, открываться. Я увереннее, когда я чуть-чуть пониже, у меня там другая работа.

    У меня неплоха развита скоростная выносливость, а на позиции опорника я могу достаточно побегать», — сказал Карпукас в эфире программы «Футбол России» на телеканале Россия 24.

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