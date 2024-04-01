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    РФС назвал арбитра на матч «Спартак» — «Зенит»

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на предстоящих матчах Кубка России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

    3 апреля (среда)

    «Балтика» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

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  • 14/03/2024

    • «Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.

    Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап

    2 апреля (вторник)

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Химки» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

    3 апреля (среда)

    «Урал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

    4 апреля (четверг)

    «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР— Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко.

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