Семшов: У ЦСКА никто среди полевых игроков не может взять роль дядьки-наставника

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Россиивысказался о матчепротив(2:2).

«Удивительно, что такая опытная команда, борющаяся за медали, ведя в счете 2:0, в середине второго тайма просто расклеилась. Либо они не были готовы к тому, что "Сочи" после перерыва добавит. Честно говоря, в какой-то степени результат 2:2 — это плюс для ЦСКА. Мы видели, сколько Игорь Акинфеев выручал, команда вполне могла уехать из Сочи с нулем очков.

В чем причина? Наверное, в том, что при счете 2:0 некоторые футболисты подумали, что "Сочи" уже подавлен и не сможет включиться. Но южане добавили, причем прилично. Были моменты, когда ЦСКА не мог перейти свою половину поля. В такие моменты на поле должны быть лидеры, которые будут регулировать темп игры. Прежде всего важен контроль мяча, который не позволит сопернику создавать моменты или в принципе обострять. Как говорится, пока мяч у нас, нам не забьют. ЦСКА очень часто терял мячи, особенно при 2:0. И в моменте с первым пропущенным защитники дали легко обыграть себя и пробить.

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Лидер есть, он на воротах. Акинфеев, к нашему сожалению, не выйдет в поле, поэтому нужен полевой игрок, который будет регулировать ход событий. Может, даже, не один, а два. У ЦСКА вроде сильные футболисты, но никто не может взять роль дядьки-наставника», — приводит слова Семшова «Советский спорт».