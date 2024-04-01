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    Идову объяснил, почему перешел в медиафутбол

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    Бывший защитник клубов РПЛ Брайан Идову рассказал, почему перешел в медиафутбольную команду «10».

    Брайан Идову
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    Брайан Идову

    «Пока этот переход ничего не означает. Посмотрим, как все будет. Просто на данный момент вариантов много не было, а трансферное окно закрылось.

    Я и так уже полгода дома просидел, теперь надо возвращать себя в форму. И Медиалига как раз является хорошим вариантом для этой задачи. А там посмотрим по сезону, как пойдет: будет ли это мне дальше интересно, или смогу вернуться в профессиональный футбол. В этой ситуации все карты открыты.

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    • Все будет зависеть от предложения и от того, какая команда позовет. Понятное дело, хочется уровень повыше и команду получше, но в моей ситуации трудно угадать. Посмотрим, как все будет», — приводит слова Идову Sport24.

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