Идову объяснил, почему перешел в медиафутбол

Бывший защитник клубов РПЛрассказал, почему перешел в медиафутбольную команду «10».

«Пока этот переход ничего не означает. Посмотрим, как все будет. Просто на данный момент вариантов много не было, а трансферное окно закрылось.

Я и так уже полгода дома просидел, теперь надо возвращать себя в форму. И Медиалига как раз является хорошим вариантом для этой задачи. А там посмотрим по сезону, как пойдет: будет ли это мне дальше интересно, или смогу вернуться в профессиональный футбол. В этой ситуации все карты открыты.

Все будет зависеть от предложения и от того, какая команда позовет. Понятное дело, хочется уровень повыше и команду получше, но в моей ситуации трудно угадать. Посмотрим, как все будет», — приводит слова Идову Sport24.