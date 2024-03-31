«Штутгарт» — «Хайденхайм»: счет матча 3:3 (1:0), обзор голов

В 27-м туре немецкой Бундеслиги в ярком и драматичном матчене выявили победителя — 3:3.

На 41-й минуте счет открыл нападающий швабов Серу Гирасси.

На 53-й минуте преимущество хозяев увеличил Ангело Штиллер.

Через девять минут в свои ворота забил вратарь «Шуттгарт» Александр Нюбель и счет стал 2:1.

На 84-й минуте форвард гостей Тим Кляйдинст смог сравнять счет.

А спустя минуты он вывел «Хайденхайм» вперед.

«Штутгарт» смог отыграться с финальным свистком на 90+9-й минуте после точного удара Дениза Ундава.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Хайденхайм 3:3 Голы: 1:0 Serhou Guirassy (41'), 2:0 Ангело Штиллер (53'), 2:1 Александр Нюбель (автогол) (62'), 2:2 Тим Кляйндинст (84'), 2:3 Тим Кляйндинст (85'), 3:3 Дениз Ундав (90 + 8') Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Чон У Ён, 89'), Вальдемар Антон, Хироки Ито (Паскаль Штенцель, 89'), Махмуд Дахуд (Атакан Каразор, 67'), Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Силас Катомпа Мвумпа, 72'), Энцо Мийо (Джейми Левелинг, 67'), Дениз Ундав, Maximilian Mittelstädt, Serhou Guirassy Хайденхайм: Ян-Никлас Бесте (Lennard Maloney, 90'), Патрик Майнка, Норман Тойеркауф (Кевин Сесса, 70'), Тим Кляйндинст, Эрен Динкчи, Marvin Pieringer (Никола Доведан, 70'), Jan Schoppner, Jonas Fohrenbach, Benedikt Gimber, Omar Traore (Marnon Busch, 85'), Kevin Muller Предупреждения: Вальдемар Антон (90 + 3'), Frank Schmidt (90 + 7') Удаление: Никола Доведан (90 + 6')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Штугарт» сейчас третий с 57 очками. «Хайденхайм» (30) — 11-й.