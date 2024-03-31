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    Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монпелье Гавр
    Сегодня, 31 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Монпелье». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    Встреча начнётся в 16:00 мск.

    Стартовые составы команд

    «Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Эль-Хаджам, Кузяев, Туре, Кехта, Айю, Сабби.

    «Монпелье»: Леком, Омерагич, Куяте, Саньян, Чато, Минкарелли, Ферри, Саванье, Аль-Тамари, Норден, Адамс.

    Прогноз на матч между «Гавром» и «Монпелье» доступен здесь.

    После 26 туров чемпионата Франции «Гавр» набрал 27 очков и занимает 13-е место. «Монпелье» заработал 26 очков и идет 14-м.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первом круге «Монпелье» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 2:2.

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