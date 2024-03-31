Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

Сегодня, 31 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся. Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре.

Встреча начнётся в 16:00 мск.

Стартовые составы команд

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Эль-Хаджам, Кузяев, Туре, Кехта, Айю, Сабби.

«Монпелье»: Леком, Омерагич, Куяте, Саньян, Чато, Минкарелли, Ферри, Саванье, Аль-Тамари, Норден, Адамс.

Прогноз на матч между «Гавром» и «Монпелье» доступен здесь.

После 26 туров чемпионата Франции «Гавр» набрал 27 очков и занимает 13-е место. «Монпелье» заработал 26 очков и идет 14-м.

Календарь и таблица Лиги 1

В первом круге «Монпелье» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 2:2.