Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Монпелье»

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
Встреча начнётся в 16:00 мск.
Стартовые составы команд
«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Него, Эль-Хаджам, Кузяев, Туре, Кехта, Айю, Сабби.
«Монпелье»: Леком, Омерагич, Куяте, Саньян, Чато, Минкарелли, Ферри, Саванье, Аль-Тамари, Норден, Адамс.
Прогноз на матч между «Гавром» и «Монпелье» доступен здесь.
После 26 туров чемпионата Франции «Гавр» набрал 27 очков и занимает 13-е место. «Монпелье» заработал 26 очков и идет 14-м.
В первом круге «Монпелье» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 2:2.