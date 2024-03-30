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    • «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ
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    Семак: Не хватило исполнения и удачи

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Крыльев Советов» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Во втором тайме не реализовали свои моменты. Немного не хватило исполнения, немного не хватило удачи. "Крылья" — команда, которая старается использовать ошибки. Мы допускали простые ошибки, которые привели к моментам у наших ворот.

    Мысли после пропущенного мяча? Никаких мыслей. Надо играть дальше. Ошибки всегда присутствуют.

    Кубковый матч со "Спартаком"? Нужно понять, насколько быстро ребята смогут восстановиться. Какую будем использовать ротацию, покажет тренировочный процесс.

    Артура поздравим с первым голом. Это добавляет уверенности. Надеюсь, и дальше он будет радовать нас голами и своей игрой», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 7-й позиции (30 баллов).

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