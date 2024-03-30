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    Гендиректор «Пари НН» отреагировал на поведение Юрана, который оттолкнул оператора

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о том, что главный тренер команды Сергей Юран оттолкнул оператора трансляции после окончания матча с «Балтикой» (0:2).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я неоднократно говорил, что интервью во флеш‑зоне и на бровке происходят в момент серьезного эмоционального подъема. Причем он присутствует как в моменты, когда команда выигрывает, так и когда уступает. Любой человек, который несет груз ответственности, не только главный тренер, подвластен эмоциям.

    Я думаю, что просто так случилось, так сошлись звезды, если можно так сказать. Никакого негатива в адрес журналистов, стадиона или болельщиков соперников у Сергея Николаевича не было. Просто такой эмоциональный порыв», — цитирует Мелик- Гусейнова «Матч ТВ».

    Победа позволила «Балтике» набрать 17 очков, но команда осталась на 16-й позиции. У «Пари НН» 28 пунктов и 10-я строчка.

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