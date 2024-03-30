Гендиректор «Пари НН» отреагировал на поведение Юрана, который оттолкнул оператора

Генеральный директорвысказался о том, что главный тренер командыоттолкнул оператора трансляции после окончания матча с(0:2).

«Я неоднократно говорил, что интервью во флеш‑зоне и на бровке происходят в момент серьезного эмоционального подъема. Причем он присутствует как в моменты, когда команда выигрывает, так и когда уступает. Любой человек, который несет груз ответственности, не только главный тренер, подвластен эмоциям.

Я думаю, что просто так случилось, так сошлись звезды, если можно так сказать. Никакого негатива в адрес журналистов, стадиона или болельщиков соперников у Сергея Николаевича не было. Просто такой эмоциональный порыв», — цитирует Мелик- Гусейнова «Матч ТВ».

Победа позволила «Балтике» набрать 17 очков, но команда осталась на 16-й позиции. У «Пари НН» 28 пунктов и 10-я строчка.