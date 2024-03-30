Гончаренко: У «Спартака» были моменты, но мы хорошо поработали в защите

Главный тренер екатеринбургскоговысказался о матче против(0:0).

«Очень эмоциональный матч для нас, много единоборств. В предыдущем матче нам не хватало командного взаимодействия, но сегодня это было. Мы заслужили этот результат. У "Спартака" были моменты, но мы хорошо поработали в защите.

Если ты рассчитываешь на победу, начинаешь искать другие моменты. Иногда мы должны были брать паузы и должны были понимать, когда их брать. Если была интенсивность, нам нужно было время, чтобы взять кислород. Но установки тянуть специально время не было», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Таким образом, «Спартак» набрал 32 очка и идет на пятом месте в турнирной таблице. У «Урала» 20 баллов и 13-я строчка.