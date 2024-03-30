Федотов: У нас все сбавили по чуть‑чуть, а соперник это почувствовал и добавил

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Тенденция или не тенденция, но раз это повторяется, значит, становится тенденцией. Суть в том, что по накату создали еще пару моментов, должны были забить третий гол, но не случилось. У нас все сбавили по чуть‑чуть, а соперник это почувствовал и добавил.

Когда ты думаешь, что дело сделано, расслабляешься, а собраться уже становится порой сложно. Но так устроен футбол. Ты собираешься уже тогда, когда уже все потерял.

В эпизоде с первым голом в наши ворота мы на ровном месте проиграли единоборство. Второй гол мы пропустили, не закрыв опорную зону. Там должны быть люди, откуда нам забивался второй гол», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 14 баллами идет на последней строчке.