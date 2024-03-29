Павлюченко: У «Спартака» будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка «Урала»

Бывший нападающийвысказался о предстоящем матче московской команды против

«Спартак — фаворит. Но мы все знаем российский чемпионат. Тут может произойти все. "Спартак" — команда, которая может выдать два хороших матча, а следом два ужасных.

"Урал" — темная лошадка, которая может дать бой. На них надо настраиваться серьезно. У "Спартака" будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка. Если они хотят за что-то зацепиться, то не имеют права терять очки в матче с Уралом», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск.