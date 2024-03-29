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    Павлюченко: У «Спартака» будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка «Урала»

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче московской команды против «Урала».

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Спартак — фаворит. Но мы все знаем российский чемпионат. Тут может произойти все. "Спартак" — команда, которая может выдать два хороших матча, а следом два ужасных.

    "Урал" — темная лошадка, которая может дать бой. На них надо настраиваться серьезно. У "Спартака" будут серьезные проблемы, если произойдет какая-то недооценка. Если они хотят за что-то зацепиться, то не имеют права терять очки в матче с Уралом», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

    Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 мск.

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