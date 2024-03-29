Клопп: Понимаю желание Алонсо остаться в «Байере»

Главный тренервысказался о решенииостаться вна следующий сезон.

«Хаби отлично справляется со своей работой, и, возможно, он сможет сохранить команду. Понимаю его желание остаться.

Я знаю всё о том, как быть молодым тренером и добиваться успеха. Я сделал почти то же самое и ни разу не пожалел об этом», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует назначить наставника «Байера» на пост главного тренера в 2025-м году.

После 26-и туров леверкузенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на 10 баллов.