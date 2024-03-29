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    Клопп: Понимаю желание Алонсо остаться в «Байере»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении Хаби Алонсо остаться в «Байере» на следующий сезон.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Хаби отлично справляется со своей работой, и, возможно, он сможет сохранить команду. Понимаю его желание остаться.

    Я знаю всё о том, как быть молодым тренером и добиваться успеха. Я сделал почти то же самое и ни разу не пожалел об этом», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс.

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