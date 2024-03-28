Шавло: «Урал» — неудобная команда для «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака»считает, что красно-белые могут потерять очки в предстоящем матче св 21 туре РПЛ.

«"Урал" для "Спартака" неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро "Спартак" реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче.

"Урал" будет играть на контратаках. Есть Бикфалви, который из ничего может сделать гол. Команда хорошего уровня, но, к сожалению, сейчас внизу таблицы. Игра будет очень тяжелой», — приводит слова Шавло «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве, начало — в 19:00 мск.