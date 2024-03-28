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    Шавло: «Урал» — неудобная команда для «Спартака»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые могут потерять очки в предстоящем матче с «Уралом» в 21 туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «"Урал" для "Спартака" неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро "Спартак" реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче.

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    • "Урал" будет играть на контратаках. Есть Бикфалви, который из ничего может сделать гол. Команда хорошего уровня, но, к сожалению, сейчас внизу таблицы. Игра будет очень тяжелой», — приводит слова Шавло «Чемпионат».

    Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве, начало — в 19:00 мск.

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