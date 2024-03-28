Коваленко: «Крылья Советов» — сильная команда, мы усердно готовимся каждый день

Полузащитникподелился ожиданиями от матча с

«Крылья — сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день. Осталось еще несколько дней, а потом игра.

Мне всегда приятно вернуться в родные стены. Я там провел два года, скучаю по ребятам. Хочется вернуться туда и почувствовать ту неповторимую ауру», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.