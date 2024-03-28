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    Президент «Торпедо» и Черевченко отреагировали на новость о возможном сотрудничестве

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    Российский специалист Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Торпедо».

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Я только от вас об этом узнал. Я уже говорил, что это бред и недостоверная информация. Я ни с кем не встречался, никому не давал согласие. Такого разговора не было. Пишут, что я провел беседу со спортивным блоком "Торпедо"? Я не в курсе, что там за спортивный блок. Я даже не знаю людей, которые в "Торпедо" работают», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресса».

    Также на эту тему высказался и президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин.

    «Это неправда. Не знаю, откуда берется данная информация. Олег Кононов — наш тренер. С Черевченко никогда не вели переговоров», — цитирует Волнушкина «Спорт-Экспресс».

    «Торпедо» с 28 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги России.

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