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    РПЛ: арбитры матчей 22-го тура

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    Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России, информирует пресс-служба РФС.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    29 марта (пятница)

    «Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

    30 марта (суббота)

    «Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

    «Сочи» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Балтика» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

    31 марта (воскресенье)

    «Факел» — «Оренбург»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Владимир Сельдяков; инспектор — Александр Гончар.

    «Рубин» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

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