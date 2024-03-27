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    Маттеус: «Байер» — самая сильная команда в мире

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    Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказался о текущем положении дел в «Байере».

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Футбол, скорость, спокойствие с мячом... За этим интересно наблюдать. Я мог бы говорить об этом полчаса.

    Это напоминает мне "Барселону" с Иньестой, Хави и Месси. На мой взгляд, сейчас такое же показывает "Байер".

    Для меня на данный момент это самая сильная футбольная команда в мире.

    Я не хочу сравнивать их с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", но "Байер" показывает футбол самого высокого качества, который я видел в этом сезоне», — приводит слова Маттеуса Interwetten.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В настоящий момент «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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