Известный в прошлом немецкий футболиствысказался о текущем положении дел в

«Футбол, скорость, спокойствие с мячом... За этим интересно наблюдать. Я мог бы говорить об этом полчаса.

Это напоминает мне "Барселону" с Иньестой, Хави и Месси. На мой взгляд, сейчас такое же показывает "Байер".

Для меня на данный момент это самая сильная футбольная команда в мире.

Я не хочу сравнивать их с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", но "Байер" показывает футбол самого высокого качества, который я видел в этом сезоне», — приводит слова Маттеуса Interwetten.

Календарь и таблица Бундеслиги

В настоящий момент «Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.