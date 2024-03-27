Анчелотти о работе с Мальдини и Нестой: Что я вообще мог объяснить этим двоим?

Главный тренервысказался о работе с бывшими защитникамив итальянском клубе.

«Если подумать, за всю мою карьеру в качестве тренера "Милана" я никогда не объяснял, как защищаться или какие движения делать при атаке соперника. Я никогда этого не делал, что я вообще мог объяснить этим двоим?», — приводит слова Анчелотти Football Talk.

Напомним, что Мальдини всю свою карьеру провел в «Милане». В 2018-м году бывший защитник стал директором по развитию клуба, а в 2023-м году покинул свой пост.

Неста объявил о завершении футбольной карьеры в 2014-м году. Сейчас экс-защитник возглавляет «Реджану».