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    Орлов: Футбол в Сербии выше уровнем российского на несколько порядков

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии Зенит Краснодар Црвена Звезда
    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об уровне футбола в России и Сербии.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Футбол в Сербии выше уровнем российского футбола на несколько порядков. "Црвена Звезда" и "Партизан" сильнее "Зенита" и "Краснодара"? Конечно, сильнее. Они же играют в Лиге чемпионов. Мы же видим, как они играют. И сербские футболисты, они играют в европейских клубах лучше.

    Ну, уровень футбола надо судить по сборной. И сербы-то выше стоят. Ну, и мы видим, что они техничнее. Смотри, сколько они молодых игроков выпускали в этом матче. И каждый из них выходящий, он как-то оживлял игру», — сказал Орлов в новом выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

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